Ulus Dağı’nda karlar üstünde evlilik teklifi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Şuayip Dayı, kız arkadaşı Kezban Nur Dedebaş’a Ulus Dağı zirvesinde karlar üstünde evlilik teklifi etti.

Eşsiz doğasıyla bin bir çeşit endemik bitkiyi barındıran, bembeyaz örtüsü ile seyir keyfi yaşatan ve Uludağ’dan sonra bölgenin en yüksek dağı olması özelliği taşıyan Sındırgı Ulus Dağı, sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Kar kalınlığı yaklaşık 50 santimi bulan Ulus Dağı’nın zirvesinde, Dayı’nın arkadaşları Pınar Dağdeviren ve Gamze Kartal; kırmızı halı sererek, çeşitli süslemelerle evlilik teklifinin yapılacağı alanı hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şuayip Dayı, kız arkadaşı Kezban Nur Dedebaş ile birlikte off road araçları ile zirveye geldi. Yolların karla kaplı olması sebebiyle zorlu bir yolculuk sonrası çiftin araçtan indikleri sırada konfetiler patladı, meşaleler yakıldı ve etraftakiler de alkışladı.

Araçtan inen Dedebaş, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kırmızı halının üzerinde yürüyen Dayı, Dedebaş’ın karşısında diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Dedebaş, Dayı’nın teklifini kabul etti. Alkışlar eşliğinde sarılan ve pasta kesen çift, daha sonra dans etti.

Sıra dışı ve unutulmayacak bir evlilik teklifi olmasını istediğini belirten Şuayip Dayı, “Çünkü bu mevsimde, bu ayda en güzel doğal manzara olması lazım. Ulus Dağı en güzel doğa olarak Ulus’u seçtik ve sürpriz için en uygun yer olduğunu düşünüyorum, güzel olduğunu düşünüyorum. Pınar hanım ve Gamze hanıma da teşekkür ederiz ayrıca“ dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Kezban Nur Dedebaş ise ”Ben çok mutlu oldum. Her şey için çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Emeğinize Sağlık“ dedi.