Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde üniversite öğrencisi genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Çakmak Kırsal Mahallesi’nde 10 YF 180 plakalı motosikletiyle evine giderken virajı alamayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Çobanoğlu, motosikletiyle yol kenarındaki hendeğe düştü.
Kazada başından yaralanan Çobanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesini ziyaret etmek için geldiği köyünde üniversiteli genç sürücünün kaza sonrasında hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.