Üniversitesi öğrencileri lösemili çocuklara destek oldu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, LÖSEV’e maddi destekte bulunmak için harekete geçti.

BUBYO Bankacılık ve Finans 3.sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği Lösemili çocuklara yardım projesi büyük ilgi gördü. Projenin devam edeceğini açıklayan grup sözcüsü Muhammed Ali Koçak, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Muhammed Ali Koçak, "Takım çalışması dersi kapsamında “BUBYO ile Umut Ol” sloganıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi ilgi gördü. LÖSEV’e maddi destekte bulunmak ve Lösev’e gönüllü bulmak hedefiyle takım arkadaşlarım Özge Rabia Kandemir, Çağdaş Akbulut, Beyzanur Akpınar, Fatma Altıntaş, Aslı Dilara Sönmezer, Kinem Gerekli ile birlikte projeyi hayata geçirdik. Destekte bulunmak adına okulumuzda seminer düzenleyerek arkadaşlarımızı Lösemi hastalığı hakkında bilinçlendirdik. Okulumuzda stand kurarak sponsorlarımızdan gelen kurabiye ve Lösev’den gelen hediyelik eşyaların satışını gerçekleştirdik. BUBYO’lu arkadaşlarımızı Lösev’e gönüllü olmaya teşvik ettik. Bir yandan da Lösemi hastalığı hakkında bilgi vererek bilinçlendirme yaptık. Yapılan her adımı, lösemili çocukların yaşadıklarını anlatabilmek amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunduk. Standta sunulan ürünlerden elde edilen gelirleri BUBYO adına LÖSEV’e bağışladık. Çalışma kapsamında bize her konuda yardımcı olan başta Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza bizden desteklerini esirgemeyen gönüllü arkadaşlarımıza ve projemizin her anında yanımızda bulunan Bursa LÖSEV ekibine teşekkürlerimizi sunarız" dedi. BUBYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da, “’Bu yıl da takım çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz projeler ile farkındalık oluşturmaya yaratmaya çalışıyoruz. Bu projede bizler için çok değerli olan lösemili çocuklarımızın sesi olmaya çalıştık. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla farkındalık oluşturan öğrencilerimi ortaya koydukları çalışmalardan dolayı kutluyorum.” dedi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, “Bu tür projeler üniversitemiz ve şehrimizin bütünleşmesi hususunda bizlere yardımcı olmaktadır. Üniversitemiz sadece bilimde, sanatta, sporda değil aynı zaman da toplumun hayatına dokunan birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tür projelerle toplumsal şefkat yönümüzü de göstermiş oluyoruz. Ben bu projeleri hayata geçiren hocamıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.