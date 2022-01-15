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Ünlü Halk Ozanları Bandırma’da anıldı

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği ünlü halk Ozanları Neşet Ertaş ile Aşık Mahsuni Şerif ’ i anma konseri düzenledi.

Ünlü Halk Ozanları Bandırma’da anıldı
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği ünlü halk Ozanları Neşet Ertaş ile Aşık Mahsuni Şerif ’ i anma konseri düzenledi.

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Türkiye’nin ünlü ve ebediyete intikal etmiş iki büyük halk ozanı Neşet Ertaş ve Aşık Mahsuni Şerif için Bandırma Halk Müziği Kültür ve Sanat Derneği tarafından anma konseri düzenlendi. Konsere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan ve üyleri katıldı. Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen konsere müzikseverlerler büyük ilgi gösterirken, konserde genellikle bu iki halk ozanının şarkıları okundu. Konsere gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Dernek Başkanı Kazım Gül, bu tür konserlerin devam edeceğini belirtti.

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