Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Çanakkale ruhunu yaşattılar.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Çanakkale kahramanlarını anmak için onların cephede yediği yemeklerden yedi. Buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekten oluşan menünün verildiği Fakülte yemekhanesinde duygu yüklü anlar yaşandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yemekhanesinde ’Çanakkale içinde’ ve ’Hey onbeşli’ gibi kahramanlık türkülerinin çalınarak Çanakkale ruhunu yaşatıldı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof Dr.M.Oğuzhan İlban, "Çanakkale’de kahramanlarımız yarı aç, yarı tok kalarak bu vatanı kurtardılar. Kimi zaman ekmek bile bulamadılar. Biz de onların zor şartlar altında buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmek yediklerini hatırlayarak ve hissederek yemek istedik. Bu anlatılamaz. Kimse buna anlam vermez. Bu iki yemekle vatanı nasıl koruduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını anlatıyor. Buradan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, Çanakkale ve yurdun tüm bölgesinde kahramanlık destanı yazan şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Böyle bir ecdadın torunu olmaktan gurur duyurum ve öğrencilerimle birlikte bunun gururunu yaşıyoruz. Böylesine özel günlerin yaşatılması konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş hocamıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.