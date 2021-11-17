Vali Aktaş’ın köy ziyaretleri devam ediyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Yukarıokçular, Kızılkeçili, Yapıldak, Musaköy ve Işıklar köyleri ile Kızılkeçili Köyü İğdelik Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali İlhami Aktaş, merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Yukarıokçular, Kızılkeçili, Yapıldak, Musaköy ve Işıklar köyleri ile Kızılkeçili Köyü İğdelik Mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yukarıokçular Köyü Muhtarı Mehmet Şahin, Kızılkeçili Köyü ve İğdelik Mahallesi Muhtarı Ahmet Kaftan, Yapıldak Köyü Muhtarı Günay Sevdik, Musaköy Köyü Muhtarı Salih Şahin ve Işıklar Köyü Muhtarı Ali Alp ile bir araya gelen Vali İlhami Aktaş, incelemelerde bulunarak köylerin genel durumları, sorunları ve ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ayrıca köy sakinleri ile sohbet ederek istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali İlhami Aktaş, sorunların çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını ve köylere en iyi hizmetleri getirebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Ziyaret edilen köylerde ikamet eden vatandaşlar, köylerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ettiler.

Ayrıca Vali İlhami Aktaş, Yukarıokçular Köyü’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsmail Zeybek ile bir araya geldi.

Kıbrıs Gazisi İsmail Zeybek ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, gaziye ailesiyle birlikte sağlıklı bir ömür geçirmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Gazisi İsmail Zeybek, Vali İlhami Aktaş’ın ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali İlhami Aktaş’ın Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretlerine, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin eşlik etti.