Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İlçe programları kapsamında toplantılar ve ziyaretler yapmak, incelemelerde bulunmak üzere Edremit İlçesine gitti. Vali Şıldak “Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak.” Dedi.

İlçe programlarıyla, yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde görmeye, varsa sorunları alanda tespit ederek çözüme ulaştırmaya hassasiyet gösteren Vali Şıldak, Edremit İlçesi programına İl ve İlçe Kurum Müdürleri ile muhtarların katıldığı toplantıyla başladı.

Edremit Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan geniş katılımlı toplantıda İlçede yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, varsa sorunlar ve talepler görüşüldü. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’dan İlçeyle ilgili genel bilgileri alan Şıldak toplantıya katılan kurum müdürlerine tek tek söz verdi. Kazdağlarının eteklerinde konumlanan ve her türlü nimetin bolca bulunduğu, turizmde, tarımda gelişim çizgisini devam ettiren körfezin önemli İlçesi olan Edremit’te yürütülen çalışmaların masaya yatırılacağını söyleyen Vali Şıldak, Kurum Müdürlerinden Edremit İlçesindeki sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler aldı. Talep ve sorunların önceliklendirilmesiyle bizzat sonuca ulaşması için Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda alt yapıdan eğitime, sağlık hizmetlerinden tarım ve hayvancılığa, sportif faaliyetlere kadar birçok konu ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak devam eden toplantıda mahalle muhtarlarına da söz veren Şıldak, muhtarlar tarafından iletilen talepler noktasında İl ve İlçe kurum temsilcilerine gerekli talimatları verdi. Toplantının sonuç odaklı olması dolayısıyla verimli geçtiğini ifade eden Şıldak, Edremit’in adeta fotoğrafının çekildiğini söyledi. Özellikle metruk binaların yıkılması konusunda Edremit’te çok önemli bir yol katedildiğini ifade eden Şıldak, metruk binaların şehrin estetiğini bozmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımına zemin hazırladığını vurguladı. İçişleri Bakanlığının metruk binaların yıkılması konusundaki talimatlarıyla başlayan çalışmalar kapsamında Edremit’te tespitlerin yapılması sonrasında 48 metruk binanın yıkımının yapıldığını söyledi.

İlçedeki sorunların ve bunun yanında taleplerin görüşüldüğü toplantıda mahalle muhtarları kendilerini bir araya getirerek onları dinleyen Vali Şıldak’a Edremit İlçesindeki kapsamlı programı için teşekkür ettiler.

Vali Şıldak toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarların daha aktif rol almasını istedi. Çalışmaların değerlendirildiği toplantının çok verimli geçtiği söyleyen Şıldak, "Bizim görevimiz gerek kamusal alanlarda gerek umuma açık yerlerde, yani insanın bulunduğu her yerde huzuru, güvenliği sağlamak. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve emniyetimiz, jandarmamız bu konuda üstün bir gayret gösteriyor. İnanın, her zamankinden daha duyarlı, her zamankinden daha aktif bir görev yürütülüyor. Uyuşturucu konusunda da öyle. Suç örgütleri ile mücadelede de öyle. Hiçbir vatandaşımızın burada başının öne eğik gezmemesi, tereddüt içinde yaşamaması çok önemli. Uyuşturucu konusunda satıcı olarak, torbacı dediğimiz bu işin ticaretini yapan, bu zehri saçan insanları ihbar edin. ‘UYUMA’ programının her muhtarımızın telefonunda olması lazım. Gördüğü, duyduğu anda tuşa bastığınızda, polis oraya gelecek.” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak’ın Edremit İlçesi programında, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İl Emniyet Müdür Vekili Yasin Demir, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, TKDK İl Koordinatörü Murat Kar, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Karayolları İşletme Şefi Şenol Kiraz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Numan Orhan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Telekom İl Müdürü Atilla Atalay, Kosgeb İl Müdürü Deniz Timurçin, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, PTT Başmüdürü Suat Öztürk, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Gökhan Bahçecik, İdare ve Denetim Müdür Vekili A. Yeşim Dursun hazır bulundu.