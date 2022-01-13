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Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir etti

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Balıkesir’deki her kesimden vatandaşla sık sık çeşitli programlarla ve ziyaretlerle bir araya gelen Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Tekerli Sandalye Basketbol takımından sporcuları makamında misafir etti.

Vali Şıldak Engelli sporcuları makamında misafir etti
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Balıkesir’deki her kesimden vatandaşla sık sık çeşitli programlarla ve ziyaretlerle bir araya gelen Vali Şıldak, Büyükşehir Belediye Tekerli Sandalye Basketbol takımından sporcuları makamında misafir etti.

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Toplumun dezavantajlı kesimine yönelik öncülük ettiği projeli çalışmalarla da devletin ilgisini her zaman hissettiren Vali Şıldak’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Menajeri Alper Şentürk ve takım oyuncusu Esra Şentürk, Atakan Elaldı ile birlikte ziyaret ettiler. Misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak samimi bir sohbet havasında geçen ziyaret dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

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