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Vali Şıldak’tan minik Tuğberk’e makam aracı ile şehir turu

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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı resimle makam aracıyla gezmek isteğini ileten ilkokul öğrencisi Tuğberk’i makamında kabul ettikten sonra makam aracı ile şehir turu attırdı.

Vali Şıldak’tan minik Tuğberk’e makam aracı ile şehir turu
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı resimle makam aracıyla gezmek isteğini ileten ilkokul öğrencisi Tuğberk’i makamında kabul ettikten sonra makam aracı ile şehir turu attırdı.

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Asıl engelin kalplerdeki ilgisizlik olduğunu dile getiren ve başlattığı projelerle toplumun incinebilir bireylerine kucak açan Vali Hasan Şıldak, vali amcasıyla buluşup makam acıyla gezmek isteyen ve bunu yaptığı resimle anlatan ilkokul öğrencisi Tuğberk Özkaya’nın isteğini gerçekleştirdi. Tuğberk vesilesi ile bütün çocukları yürekten kucakladığını söyleyen Vali Şıldak, "Tuğberk’le kısa bir Balıkesir turu attık, çok da iyi arkadaş olduk" dedi.

Vali amcası ile birlikte ele ele tutuşarak gezdiklerini hayal eden ve bunu resme döken Tuğberk, kendisi ile birlikte makam aracıyla kısa bir şehir turu atan Vali Şıldak’a teşekkür etti.

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