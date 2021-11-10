Voleybolcular, huzurevi sakinleri için zeytin topladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde voleybolcular, sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi sakinleri ve ihtiyaç sahipleri için Havran Belediyesi ile birlikte zeytin topladılar.

Voleybolcular, huzurevi sakinleri için zeytin topladı
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Balıkesir’in Havran ilçesinde voleybolcular, sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi sakinleri ve ihtiyaç sahipleri için Havran Belediyesi ile birlikte zeytin topladılar.

Havran Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ile birlikte Havran Kadın Voleybol Takımı, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında belediye zeytinliklerinde, huzur evi sakinleri ve ihtiyaç sahiplerinin zeytin yağ ihtiyacını karşılamak için zeytin hasadı gerçekleştirdi. Zeytin hasadına Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’da katıldı.

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