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Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kadınlar 2.lig 5. Grup 10. Hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor ilçenin ligdeki diğer temsilcisi Ayvalık Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti.

Voleybolda Ayvalık derbisini Kırmızı Şimşekler kazandı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kadınlar 2.lig 5. Grup 10. Hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor ilçenin ligdeki diğer temsilcisi Ayvalık Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti.

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Ayvalık’ta ilçe derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmayı Ayvalıkgücü Belediyespor 25-19, 25-15, 25-13 skorlu setlerle kazandı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üst üste dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılmış oldu. Grupta oynanan diğer maçlar sonucunda Ayvalıkgücü Belediyespor üçüncü sıraya yükseldi.

Önümüzdeki haftayı Nova Gençlik takımı ligden çekildiği için Ayvalıkgücü Belediyespor “bay takım” olarak geçireceği öğrenildi.

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