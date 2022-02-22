Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu

Kadınlar 2. Lig 5. Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 2021-2022 sezonunu 3. sırada tamamladı.

Lige antrenör değişikliği ile başlayan kırmızı şimşekler, takımın başına getirdiği bir voleybol efsanesi olan Gökhan Edman ile voleybol camiasının dikkatlerini üstüne çekmişti. Eski kadrosundan çok sayıda oyuncusunun ayrılmasıyla ne yapacağı merak konusu olan Ayvalıkgücü, sürpriz transferler ile başladığı sezona damgasını vurmayı başardı. Aldığı sürpriz galibiyetlerle zirvenin uzun süre ortağı olan Ayvalıkgücü, playoffu son haftada kaçırdı. Uzun süre namağlup ilerleyen ve sezon sonu ligi zirvede bitiren Havran Fatih Belediye Sporu deplasmanda mağlup ederek taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Ayvalıkgücü, bütün otoritelerden tam not aldı. Birçok sporcu yetiştiren duayen Gökhan Edman’ın öğrencilerine ise çok sayıda transfer teklifinin geldiği öğrenildi.

Bu sezon her kulvarda zirveye oynayan Ayvalıkgücü’nün en büyük destekçisi ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oldu. Bütün maçları yakından takip eden Ergin, spora verdiği önemi göstermiş oldu.