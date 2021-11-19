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Voleybolda Ülkü Pansiyon şampiyon

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Yüksek Okulu öğrencileri arasında düzenlenen üniversite tanışma ve kaynaşma voleybol turnuvası sona erdi.

Voleybolda Ülkü Pansiyon şampiyon
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Yüksek Okulu öğrencileri arasında düzenlenen üniversite tanışma ve kaynaşma voleybol turnuvası sona erdi.

Manyas Spor Salonunda Meslek Yüksek Okulundan altı ekibin katıldığı voleybol turnuvasında finalde Ülkü Pansiyon ile Alsenal ekipleri karşılaştı. Final maçını 3-2 kazanan Ülkü Pansiyon turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takımın kupa ve madalyalarını veren Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı konuşmada, "Gençlerin spora olan sevgilerini bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Spor tesislerimiz kendilerinin her zaman hizmetinde. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, kendilerini coşkuyla destekleyen gençlerimize, İlçe Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Daha sonra kupa ve madalyalar verildi.

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