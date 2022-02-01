Yağlı tohumlar kooperatifinden üreticiye yem desteği

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi geçmiş yıllar da olduğu gibi bu yılda üreticilere vadeli yem satılarına başladı.

Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı yaptığı açıklama da yem hammaddelerinde günlük hatta anlık artışlara rağmen üreticilere yem bazında nefes aldıran kampanyalarına bu yılda başladıklarını açıkladı. Kalpakçı, üreticilere 18-Temmuz (Kurban Bayramı) vadeli faizsiz yem, küspe ve arpa ezmesi satışlarına başlandığını söyledi. Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı “Bölgemizde gerek üreticiden aldıkları gerekse üreticiye sattıkları ile piyasalarda etkin ve belirleyici rol oynayan Yağlı Tohumlar Kooperatifi üretici bazında piyasalarda yaşanan her türlü olumsuzluklara rağmen üreticimiz için fedakârlık yaparak, faizsiz yem satışlarına başladık. Kooperatif olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz“ Dedi.