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Yalnız yaşayan adam ölü bulundu

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki M. Emin A. evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam ölü bulundu
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki M. Emin A. evinde ölü bulundu.

Olay, Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Orta Mahallesi İnkılap Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 59 yaşındaki M. Emin A.’dan haber alamayan komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çilingir marifetiyle M. Emin A.’nın evinine giren ekipler, cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin incelenmesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi için M. Emin A.’nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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