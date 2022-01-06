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Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara öğrenci desteği

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Manyas’ta eğitim gören üniversite öğrencileri yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların hizmetine koşuyor.

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara öğrenci desteği
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Manyas’ta eğitim gören üniversite öğrencileri yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların hizmetine koşuyor.

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Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencileri derslerine ek olarak uygulanan sosyal projeler ile hem notlarını yükseltiyorlar, hem de yaptıkları çalışmalar ile gönülleri kazanıyorlar. Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Mehmet İsel, öğrencilerden ders notlarını da etkileyecek olan bir proje ile Manyas’ta yaşayan yaşlı, yalnız ve rahatsız olan bakıma muhtaç kadınların tespit edilerek, kız öğrencilerin kendilerini ziyaret etmelerini, sohbet ederek, evlerini de temizleme de yardımcı olmalarını istedi. Kendilerine verilen bu görevi bir nevi sosyal proje olarak değerlendiren kız öğrenciler, ilçe merkezinde bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç bayanları ziyaret ederek, evlerinin temizliğine yardımcı olurken, sohbette ederek onları mutlu ettiler. Bu durumdan oldukça memnun olan yaşlı ve yalnız yaşayan bayanlar duygulanarak öğrencilere teşekkür ederken, öğrenciler de kapılarını kendilerine açan yaşlı ve bakıma muhtaç bayanlara teşekkür ettiler.

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