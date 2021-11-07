Yedi kiloluk levrek tezgaha düşer düşmez satıldı

Marmara Denizi açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, Bandırma balık halinde kilosu 100 liradan satıldı.

Marmara Denizi açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 7 kilo ağırlığındaki levrek tezgaha düşer düşmez satıldı. Balıkçılar tarafından yakalanan 7 kiloluk Deniz Levreğini satın alan Balıkçı Sezgin Acar, Levreği tezgahına koydu. Kilosunu 100 TL den sattıklarını belirten Acar, " Marmara da yakalanan 7 kiloluk Deniz Levreğini kilosu 100 TL den sattık. Bu tür balıklar zaman zaman çıkıyor. Balığı alan müşterimiz afiyet olsun" dedi.