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Yeni yılın ilk sabahında camiler doldu

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazında camilerde buluştu. Sındırgı Belediyesi sabah namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Yeni yılın ilk sabahında camiler doldu
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazında camilerde buluştu. Sındırgı Belediyesi sabah namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

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Sındırgı Müftülüğü, tüm Türkiye de olduğu gibi yeni yılın ilk sabah namazında ilçe halkını bir araya getirdi. Şerif Paşa Caminde buluşan vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualarla sabah namazını eda etti. Sındırgı Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazına birçok vatandaşın çocuklarıyla katılması dikkat çekti.

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