Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

2022 yılı ilk Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Tolga Tosun Başkanlığında gerçekleşti.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun başkanlığında 11 adet gündem maddelerinin yanı sıra 4 adette gelen evrak maddesi görüşülerek üyelerin oylarına sunuldu. İlk olarak Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından belediyenin son bir aylık çalışmalarının yer aldığı sunum gerçekleşti. sunumun ardından geçmiş gündeme ait tutanağın okunmasına ve yeni gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Denetim Komisyonu Üyelerinin de seçildiği toplantıda Nüvit Erten, Müjdat Gündoğdu ve Harun Algül yeni Denetim Komisyonu Üyeleri oldu. Müdürlüklerden gelen gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Ocak Ayı Meclis Toplantısı tamamlandı. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Şubat perşembe tarihinde gerçekleşecek.