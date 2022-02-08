Yosunsuz bir Ocaklar olacak

Erdek İlçesi kırsal Ocaklar Mahallesi sahilinde biriken yosunların bertaraf edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nce geçtiğimiz hafta Ocaklar Mahallesi mendirek bölgesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında çay bahçelerinin sonunda bulunan mendirek yarılarak denize 2x2 ebadında künk döşenip yeni kanal açıldı. Açılan kanalla kıyılardaki deniz suyunun açık sulara akışı sağlanarak kıyılarda yosun artışının önlenmesi hedefleniyor.

Ocaklar sahilinde yosun birikiminin önlenebilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ocaklar Mahallesi Muhtarı Gökhan Yorak, çalışmaların hafta başında başladığını, cuma günü yarılan mendirekte kanal açılarak künklerin yerleştirildiğini ve çalışmaların sonuna gelindiğini belirtti. Muhtar Yorak, bu projenin gerçekleşmesine emek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu’na teşekkür etti. Bilindiği gibi, Ocaklar sahili kıyılarında yoğun olarak biriken yosunların bertaraf edilmeleri için 2016 yılında bir rapor hazırlanmış ve hazırlanan rapor Ulaştırma Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuştu.