Zeki Müren Şarkıları mest etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, “Zeki Müren Şarkıları" ile Balıkesirlileri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Özkan Kef’in şefliğinde “Zeki Müren Şarkıları" adlı konser verdi. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği konserde 14 eser seslendirildi. Konser, Zeki Müren’in hayatı ve eserlerinin konu edildiği sinevizyon gösterimiyle devam etti. Konserin bitiminde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan sanatçılara çiçek takdim etti.