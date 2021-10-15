Zeytin çiftçisine hasat makinesi desteği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde son yağışlardan sonra zeytin üreticisi zeytin hasadına başlamak için gün sayarken, Edremit Ziraat Odası yaptığı çalışma ile çiftçiye hasat makinesi desteği veriyor.

Edremit Körfezinde zeytin hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte modern teknikler ile zeytin hasadı yapılması için çalışmalarına devam eden Edremit Ziraat Odası, çiftçilere peşin fiyatına 12 taksitle ya da hiç peşin ödemesiz 4 yıla varan vade imkanları sunarak zeytin hasat makineleri veriyor. İki banka ile yapılan anlaşmalar ile çiftçiler hasat mevsiminin başında, modern makinelerine kavuştu. Çalışma hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Zeytin üreticilerimize bu yıl için 50 adet zeytin silkme makinası edindirmeyi düşünüyoruz. İlk partide 25 makinayı getirilerek talepleri karşıladık ve üreticilerimize dağıttık. Önümüzdeki günlerde talepleri karşılamak için bir 25 makina daha getirerek dağıtmayı planlıyoruz. Böylece Ekim ayı sonuna kadar üreticilerimizi makina edindirmeye devam edeceğiz. Böylece İlçemizde hasat döneminde ağaçlarımızın daha fazla hırpalanmadan hasadın yapılması yönünde odamız olarak üreticilerimize katkı sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan iş birliği ile temin edilen zeytin hasat makineleri ise çiftçilere verilmeye devam ediyor.