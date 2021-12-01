Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO Ve ETB’den drone desteği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan zeytin hırsızlığı ile verilen mücadele kapsamında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığıyla alınan drone’un İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci, Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer ve Meclis Başkanı Ali Rıza Timur törende hazır bulundu. Jandarma Komutanlığı bünyesine giren dronun zeytin hırsızlığının tespitinde ve önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.