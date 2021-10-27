Zıpkınla 7 kiloluk levrek avladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, amatör balıkçı Mustafa Doğan, zıpkın ile 7 kiloluk levrek balığı avladı.

Zıpkınla 7 kiloluk levrek avladı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, amatör balıkçı Mustafa Doğan, zıpkın ile 7 kiloluk levrek balığı avladı.

Erdek’te dalış yapan amatör balıkçı Mustafa Doğan, zıpkın ile yaptığı balık avında 7 kiloluk levrek yakaladı. Havaların soğumasıyla balık av sezonunun başladığını belirten Mustafa Doğan, "Erdek körfezi bu mevsimde balık avlamaya uygun. Ben de zıpkınla denize daldım ve kısmetimize 7 kiloluk levrek çıktı. Allah bereket versin" diye konuştu.

Amatör balıkçı avladığı levrek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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