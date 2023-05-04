Balıkesirli amatör spor kulüplerine büyük maddi destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" dahilinde Balıkesir’de 236 spor kulübüne toplam 5 milyon 280 bin Türk Lirası tutarında nakdi yardım yapıldı.

Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı’nda canlı yayınla 81 ile seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada, Türk sporu için tarihi günlerden birinin yaşandığını, tüm illerimizde Türk sporunun kalbi olan amatör spor kulüpleriyle yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, törende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yardım yapıldığını söyledi. Özalp, Balıkesir’de son 4 yılda yapılan yatırımlar sayesinde Balıkesir’in spor şehri olarak anılmaya başlandığını belirtti. Özalp sözlerine şöyle devam etti: "Merkez, ilçe, belde ve köylerde birçok yatırımlar yapıldı. Gençlerimiz, çocuklarımız 7’den 70’e herkes faydalanmaya başladı. Artık ilimiz spor şehri olarak anılmaya başlandı. Ulusal, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma erişti. Lisanslı sporcu sayımız on binleri geçti. Birçok branşta ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporcu yetişti ve yetişmeye devam edecek. Sadece sportif başarıyla sınırlı kalmıyoruz, aynı zamanda spor turizminde de büyük mesafe katedip ilin ekonomisine, kültürüne katkı sağlıyoruz. Festivallere, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz."

Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin her zaman devam edeceğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl sporcularımıza yaptığımız nakdi desteği 15 milyon liradan 30 milyon liraya, tam 2 katına çıkarıyoruz. Sporcularımıza hayırlı olsun” dedi.

Yatırım ve faaliyetlerin tanıtıldığı bir video gösteriminin ardından Pamukçu Halk oyunu ekibinin ve minik cimnastikçilerin gösteri ile devam eden etkinlik, protokol üyelerinin üzerinde 5 milyon 280 bin lira yazan sembolik çeki kulüp temsilcilerine takdim etmesiyle son buldu.

Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vekili İrfan Demiröz, Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, ASKF Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Eyüp Fidan, İl Nüfus Müdürü Mahmut Keçeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Dernek ve Kulüp başkanları, yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.