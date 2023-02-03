Balıkesirli atletler, Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Bursa’da düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası’nda Balıkesirli sporcu Doruk Saldamlı Türkiye şampiyonu olurken, Balıkesir’i temsil eden sporcular şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladılar.

Atletizm Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 Salon Türkiye Şampiyonası, Bursa Osmangazi Atletizm Pisti’nde yapıldı. Balıkesir Sporcu Eğitim Merkezi’nde yetişen sporcular hem bireysel hem de takım olarak büyük başarılara imza attı. 2 gün süren şampiyonada genç sporcular, 8 kulvarlı salonda koşu, uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma, yürüyüş ve 3 adım atlama branşlarında madalya mücadelesi verdi. Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Büyük heyecana sahne olan şampiyonaya kızlarda bin 152, erkeklerde ise bin 236 sporcu katıldı. Şampiyonada Balıkesir’i temsil eden atlet Doruk Saldamlı, 300m/800m Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Arda Berk Avcı, uzun atlamada 3., Nisanur Özdoğan 60 metrede 3., Vera Aygül Çalık yüksek atlamada 4., Mehmet Ali Aka 300 metrede 4., Elvin Zeynep Karabulut 60 metrede 7., Feyza Işık 60 metrede 8.’lik elde etti. 4x200 metre bayrak yarışmasında; Hatice Nur Çakır, Feyza ışık, Elvin Zeynep Karabulut, Nisanur Özdoğan’dan oluşan takım ve Arda Berk Avcı, Yunus Emre Yeşil, Mehmet Ali Akan, Doruk Saldamlı’dan oluşan Balıkesirli takımlar Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bursa’da düzenlenen U16 Salon Şampiyonaları’nda ilimizi başarıyla temsil eden SEM sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki hedefimiz genç atletlerimizin, bayrağımızı uluslararası yarışmalarda dalgalandırması. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimiz İbrahim Urgancı, Gülistan Kılınç, Mehmet Serkan Aydın ve Metin Dilcioğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.