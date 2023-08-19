Balıkesirli çift su kabaklarından hayvan figürleri yapıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cevdet ve Hesna Ekmekçi çiftinin su kabağından yaptığı hayvan figürleri Ören Meydanı’nda görücüye çıktı. 33. Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nde, hazırladığı filden kaplumbağaya kadar çeşitli hayvan figürleri sergileyen 3 çocuklu Ekmekçi çifti, açtıkları kurslarda da çok sayıda insana faydalı oluyor.

Burhaniye’de Devlet Demiryollarında makinistlikten 9 yıl önce emekli olan 57 yaşındaki Cevdet Ekmekçi, eşinin de teşviki ile katıldığı Halk Eğitim kurslarında su kabağı işlemeciliğini öğrenirken, usta öğretici belgesi de aldı. 8 yıldan beri kurs veren Ekmekçi, abajur yapımı ile başladığı kabak işlemede hayvan figürlerine ağırlık verdi. Karı koca usta öğreticilik belgesi sahibi olurken, Cevdet Ekmekçi İmko Tatil Sitesinde, Hesna hanım ise Burhaniye ve Edremit Halk Eğitimi Merkezlerinde kurslar veriyor. Ekmekçi çifti, 8 yıldan beri kabak işleme sanatını öğretiyor.

Cevdet Ekmekçi, "Memurluktan emekli olduktan sonra Halk Eğitim kurslarına giderek su kabağı işlemeciliğine merak sardım. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Abajurla başladık. Şimdi usta öğretici oldum. Kursiyerlerim var. 8 yıldır devam ediyorum. İmko Tatil Sitesi’nde kurslarımız devam ediyor. Ben artık abajur olayını geçtim. Su kabağından hayvan figürlerine başladım. Burada gördüğünüz gibi tüm hayvanların su kabağı hammaddesi olmak üzere hepsini yapıyorum" dedi.

Hesna Ekmekçi de, "Ben ev hanımıydım. El sanatlarına ilgim vardı. Sonradan su kabağı ile uğraşmaya başladım. Eşim emekli olduktan sonra eşimi de yönlendirdim. Şimdi ailece su kabağı ile uğraşıyoruz. Değişik fikirleri kullanıyoruz. Buna hobiyle başlayıp ticarete döktük. Evlere, her yere, mekanlara değişik değişik su kabakları yapıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Tamamen terapi gibi" dedi.