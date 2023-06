Balıkesirli çocuklar yaza hareketli girecek

Balıkesir Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulları bu yıl başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Kurumların bir araya gelmesiyle “Bu Yaz Hareket Ediyoruz” sloganıyla Yaz Spor Okullarında 20 ilçede 37 spor branşında 42 tesiste 15 bin genç ve çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Düzenlenen protokol imza töreniyle birlikte Kurban Bayramı sonrasında başlayacak Yaz Spor Okullarında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden hizmet alan çocuklarla birlikte Müftülük bünyesinde yapılan Kuran Kurslarına devam eden öğrenciler de katılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’de her alanda yapılan işbirliğinin spor alanında da yapıldığına dikkat çekerek gençlerin ve çocukların yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlayacaklarını söyledi. Vali Şıldak yapılan işbirliği sayesinde 15 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp: “5-18 yaş 15 bin çocuk ve gencimize ulaşacağız”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgiler verdi. Özalp, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl yapılan yaz spor okullarımızı bu yıl daha güçlü olmak, daha birlikte, bütün halinde ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Valiliğimiz koordinesinde, Sayın Valimizin önderliğinde Büyükşehir Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla yaz spor okullarımızı planlamış bulunmaktayız. Yaz döneminde gerçekleştirilecek olan Yaz Spor Okulları kapsamında öncelikli gruplarımızdan yani burada engellileri, şehit ve gazi yakınlarını, Kuran Kurslarına devam eden öğrenci ve gençlere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinden hizmet alan tüm çocuklara ulaşmak için planlarımızı yaptık. Bu kapsamda da 5-18 yaş arasında 20 ilçemizde 42 tesisimizde, 37 spor branşında, 42 tesisin içinde 12 tanesi portatif havuzlardan oluşuyor. Bu kapsamda da bu yıl hedefimiz 15 bin çocuk ve gence ulaşmak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Gençlerin ve çocukların yanındayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediye olarak spora desteklerinin her zaman artarak devam ettiğine dikkat çekti. Yılmaz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten gençlerin ve spor yapmak isteyen her bireyin yanında olmaya çalışıyoruz. Yıl içinde okullarla beraber yaptığımız çok çalışma var. Ama vakti en iyi değerlendirdiğimiz, hareketli girmek istediğimiz dönem de yüz dönemidir. Her sene yazın birçok faaliyette bulunuyorduk. Bu sene Valiliğimizin de onayıyla tüm birimler, il müdürlükleri beraber, çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. 37 ayrı spor branşında 12 ayrı portatif yüzme havuzuyla ve tüm gençlik ve spor müdürlüklerinin, belediyelerin tesislerinde şehirdeki tüm gençlerimizi spor yapamaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde binlerce öğrencimize eğitim vermiş olacağız, yaz aylarını verimli geçirmiş olmalarını sağlayacağız. Belirli branşlarda da ileride şehrimizi temsil edecek gençleri de seçmiş olacağız. Gençlerimize hayırlı olsun. Kurban Bayramından hemen sonra hızlı bir şekilde şortları, tişörtleri ve spor kıyafetleri Büyükşehir Belediyesinden verilmek üzere başvuru yapan tüm gençlerimizi kurslarımıza davet ediyoruz. Hareketli başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın valimize de teşekkür ediyorum. Bu tür projelerde tüm ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, tüm devletin birimlerini bir araya getirip her şeyi en sonuna kadar mükemmel olmasını takip ediyor ve bizleri bu değerli çalışma yapma konusunda da sonuna kadar destekliyor” ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak: “Yaza hareketli giriyoruz”

Vali Hasan Şıldak ise protokolle birçok kurumun bir araya gelmesiyle gençlerin ve çocukların yaz ayını doya doya geçirmelerini sağlamak istediklerini ifade etti. Vali Şıldak, “Bugün çok güzel ve örnek bir birliktelik yaşanıyor. Balıkesir’de her alanda olduğu gibi spor alanında da yine birlikte hareket ediyoruz. Yaz Spor Okulları aslında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden birisi. Büyükşehir Belediyemiz de spora büyük destekler sağlıyor. Yani bünyesindeki spor kulübüyle olsun, kurumsal olarak yaptığı desteklerle olsun sporun gelişmesi için hem alt yapısına yatırım yapıyor hem de müsabakalarla gençlere, çocuklarımıza verdiği desteklerle çok büyük katkı sağlıyor. Yani baktığımız zaman ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan gençlerimizin büyük bir çoğunluğu Büyükşehir çatısı altında, o bünyeden aldıkları destekle bu sonuçları elde ediyorlar ve bunlarla iftihar ediyorum. Bu yaz “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla daha başka bir uygulama yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizi, bu kadar spor dostu bir belediyeli alıyoruz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün faaliyetleriyle birleştiriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz bünyesindeki çocuklarımızı; yani onların hizmet alanındaki gençlerimizi. Çocuklarımızı kurslara bu organizasyon çatısı altında davet ediyoruz. 15 bin genç ve çocuğumuzun hedeflendi bu çalışmada 37 ayrı spor branşında 42 tesisimizde gençlerimiz, çocuklarımız yazı doya doya yaşayacaklar. Bu çalışmanın bir başka özelliği her ilçemizde gerçekleşiyor olmasıdır. Yani Balya’da da Bandırma’da da var. Ayvalık’ta da var Savaştepe’de de var çalışmalar. Bu yönüyle de örnek bir çalışmadır. Ben öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü, bütün ekibini kutluyorum. Destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün ekibi, takımları olmak üzere İl Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz ve Müftümüze de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Protokol imza töreninde yapılan konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İl Müftüsü Celal Sürgeç Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim verilecek Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulundu. Yüzme öğrenin çocuk ve gençlerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler gençlere başarılar diledi.