Balıkesirli fırıncı hem ucuz satıyor hem de askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, 10 liralık ekmeği 7,5 liraya satıyor. Gözaydın askıda ekmek uygulamasını devam ettirip dar gelirlilerin yüzünü güldürüyor.

Burhaniye’de fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın’ın 10 yıldan beri devam ettirdiği askıda ekmek uygulaması ilgi görüyor. Gözaydın ilçede 10 liraya satılan ekmeği de 7,5 liradan satmaya devam ediyor. Burhaniye’de geçtiğimiz haftalarda 250 gram ekmek 10 lirada satılmaya başlanırken, Mesut Gözaydın 7,5 liradan satmaya devam etti. Dar gelirli insanlara faydalı olmak istediklerini anlatan 46 yaşındaki Gözaydın, dayanabildiği sürece fiyatı artırmayı düşünmediğini söyledi. Mesut Gözaydın’a teşekkür eden polis emeklisi Fuat Dalgıç, “ Ekmek başka yerde 10 lira, burada 7,5 lira. Askıda ekmeği de var. Güzel, iyi bir yöntem. Herkes buraya yardımcı olursa garibanlar faydalanır. Çok iyi bir şey. İlçemizde güzel bir uygulama” dedi.

10 yıldır fırın işletmeciliği yaptığına anlatan Mesut Gözaydın, “Askıda ekmek uygulamamız devam ediyor. Askıda ekmek uygulaması toplumsal bir projedir. Çok güzel ve etkili hayır işi. Yakın zamanda artan maliyetlerden dolayı ekmek fiyatları yükseldi. Şu anda ilçemizde ekmek fiyatları 10 lira oldu. Fakat biz maliyetlerimizden girdilerimizden ekonomik olarak faydalanıp ekmeği 7,5 liraya satmaya devam ediyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Hem kış dolayısıyla mevsimsel olarak halkımız zor durumda. Hem de ekmek parası olmayan fakir fukara vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Her iki taraftan da vatandaşlara bir nebze eğer hayrımız dokunduysa, faydamız dokunduysa ne mutlu bize” dedi.