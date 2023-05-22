Balıkesirli işletmeci 5 yıldır ihtiyaç sahiplerini ücretsiz doyuruyor

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, 5 yıl önce başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, uygulamayı da iş yerinin camındaki yazı ile duyururken, uygulamaya çok sayıda vatandaştan destek teklifi geldi.

Burhaniye’de 30 yıldır inşaat boyacılığı yapan ve Ören Meydanı’nda beş yıldan beri mekan işleten 60 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, örnek bir uygulamaya imza attı. Bu güne kadar yüzlerce vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, iş yerinin camına da "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı.

Bu güne kadar çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, geçen yıl aynı yerde üçüncü şubesini açarken, yazıyı okuyan çok sayıda vatandaştan kendisine destek teklifi geldi ama o kabul etmedi. 30 yıldan beri boyacılık yapan Adem Teslim, "30 seneden beri boya badana işi ile uğraşıyorum. 5 sene önce de bu sektöre girdim. Bu sektöre girdikten sonra bazı bir şeyleri gördüm. Ondan sonra bu yazıyı astım. Bu yazı ilgi çekti. Bana para teklif edenler bile oldu ama ben kabul etmedim. Biz tamamen kendi imkanlarımızla milletin ihtiyacı olan neyse onu karşılamaya devam ettik. Hatta, yemek haricinde para bile verdik arkadaşların bazılarına. Belki de karnı doyduktan sonra suya ihtiyacı vardır, yol parası ihtiyacı vardır diyerekten gizlice para verdiğimiz günler de oldu. Kredi kartı ile ödeme yapanlardan limitleri yetersiz olanların hiçbir tanesine senin limitin yetersiz, kredi kartında paran yok demedik. Mahcup etmemek sanki parasını almış gibi slipini çekip verdik. Onun için bizde sıkıntı yok. Biz sezona ısınma turları yapıyoruz yavaş yavaş. İhtiyacı olan hiç çekinmeden gelsin bize. Ne isterse yesin. Yani illa en ucuzu Ayvalık tostudur, köftedir diye bir şey yok. Ne canı isterse. İskender mi canı istedi gelsin. Bizden yesin. Hesap bile sormasına gerek yok. Çekip gitsin. Biz her zaman varız" dedi.