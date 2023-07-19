Balıkesirli İşletmecinin forma koleksiyonu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, 37 yaşına kadar çeşitli kulüplerde futbol oynayan 60 yaşındaki Mehmet Yücel’in işyerinde oluşturduğu forma koleksiyonu ilgi gördü. Gençliğinde Burhaniye Sporda top koşturan Yücel, askerlik yaptığı sırada Muş’ta da oynadı ve Burhaniye Sporda da idarecilik yaptı. .

Mehmet Yücel Ören çarşısındaki işyerinde gıda servisi yaparken, işletmenin duvarlarını da değişik takımların formaları ile süsledi. Onlarca formanın sahibi olan 1 çocuk babası Yücel, formalara gözü gibi baktığını anlatırken, formaları çocuğuna ve torunlarına bırakmak istediğini söyledi. Yücel, oğlu Rasim Can’ın Gömeç Sporda top koşturduğunu anlattı. Formalara gözü gibi baktığını anlatan Mehmet Yücel, “37 yaşıma kadar top koşturdum. Ondan sonrada forma koleksiyonu yapmaya başladım. Oğlumun oynadığı takımların formaları, kendi oynadığım takımların formaları ve artı Barselonadan tutunda Bayer Münih’e kadar, Almanya milli takımına kadar bütün takımların formalarını biriktirdim. Ama, öyle satın alma değil giyilmiş, terletilmiş formaları biriktiriyorum. Bu formalara gözüm gibi bakıyorum. Bizim futbol aşkımız devam ediyor. Formaları da biriktiriyorum. Elimizden geldiği kadar onları koruyorum. Gelecekte çoluğumuza çocuğumuza torunlarımıza bırakalım diye” dedi. Kaan Tuna da, “ Mehmet ağabey, gençlik yıllarından gelen futbolculuk aşkını bu güne duvarlarına taşımış. Gerek oynadığı kulüplerden, gerek kendi oğlunun oynadığı kulüplerden maçlardan formalar alıp imzalatıp dükkanında dekor amaçlı kullanıyor. Bize de değişik geldi böyle. Spor aşkını bu yaşına kadar barındırmış. Genç kalabilmiş, Yaşını da belli etmiyor. Bizimde ilgimizi çekti” dedi.