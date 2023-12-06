Balıkesirli minik eller geleceği kodluyor

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, çocukların erken yaşlarda teknolojiye ilgi duymalarını ve kodlama becerilerini geliştirmelerini amaçlayan NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi, Balıkesir’in 18 ilçesinde 8-17 yaş arası çocuklara ücretsiz kodlama eğitimi sunarak geleceğin kodlarını ve teknolojilerini öğretiyor.

Başkan Yılmaz’ın vizyonu, minik ellerde yeniden şekilleniyor!

Bu özel atölye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla hayata geçirilen bir proje olarak çocukların erken yaşlarda teknolojiye ilgi duymalarını ve kodlama becerilerini geliştirmelerini hedefliyor. Uzman yazılım eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirilen atölye, çocuklara sadece bilgisayar kullanımını değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini, eleştirel düşünce kapasitelerini ve takım çalışması becerilerini de kazandırmayı amaçlıyor.

Geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor!

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından başlatılan NE10 Şehir Teknolojileri Atölyesi için Balıkesir’in büyük bir rekabetin içinde yer aldığına dikkat çekerek, "Dünya, değişmeyenlerin yer aldığı bir dünya değil. Bugün ne kadar güçlü olursak olalım, zamanla yarışamazsak ve gençlerimizi geleceğin şartlarına göre hazırlayamazsak geride kalırız. Biz sadece bugünü değil, geleceği tasarlıyoruz" dedi.

Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’de gençlere yönelik çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını belirterek, "Spor, teknoloji, ve geleceği yönetme alanında farklı projelerimiz var. Velilerimizden beklentimiz, bize güvenmeleri, çocuklarını bize emanet etmeleri ve destek olmalarıdır. Geri kalanı bizim sorumluluğumuzda. Yakın gelecekte büyük değişimler yaşanacak çünkü yazılım her şeyi kontrol etmeye başlayacak. Bu alanda öncü olacak gençleri yetiştirmek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

"Sertifikalı eğitimde uzman dokunuş”

Bu özel atölye, ilk olarak 2-3-9-10 Aralık tarihlerinde Susurluk Balmek Binası’nda gerçekleştirildi. Diğer ilçelerde de başlayacak kurslara kayıt için NE10 internet sitesi üzerinden www.ne10balikesir.com adresinden veya 444 23 10 çağrı merkezinden bilgi alınabilir.

Katılım için çocukların önceden herhangi bir eğitim veya bilgiye ihtiyaçları olmadığı gibi, sertifikalı eğitim süreci toplamda 2 hafta sürecek. Cumartesi-Pazar günleri düzenlenecek olan atölye, her gün 2 ders saati olmak üzere toplamda 8 ders saatinden oluşacak.

Programın bir diğer kısmı ise 4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf öğrencileri için "Kendi Uygulamanı Oluştur" başlığı altında düzenlenen workshop. Bu eğitimle çocuklar, hem iPhone’lar hem de Android’ler için kendi uygulamalarını nasıl yapacaklarını öğrenirken, basit mobil oyunlar, uygulamalar veya kişisel diyet rutinlerine yardımcı olan uygulamalar gibi konularda pratik bilgi sahibi olacaklar.

Küçük ellerin, büyük bilgiye yolculuğu

Ayrıca, 2 ve 3. sınıflar için düzenlenen "Dijital İllüstrasyon" atölyesinde öğrencilere dijital çizim ve illüstrasyonların temel teknikleri öğretiliyor. Workshop katılımcıları, dijital sanat becerilerini geliştirirken, iş için gerekli BT araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

Minik elleri geleceğe hazırlıyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Robotik Kodlama geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlarken, çocukların erken yaşlarda teknolojiye ilgi duymalarını ve kodlama becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, onları teknoloji çağında güçlü ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.