Balıkesirli Miniklerden Gazze'ye Anlamlı Bağış

Balıkesir’de Kepsut İlçe Müftülüğüne bağlı İmam-Birliği 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, Gazze’deki Filistinli vatandaşlar için harçlıklarını bağışladı.

Kepsut’ta İlçe Müftülüğü tarafından açılan Kur’an kursunda öğrenim gören 4-6 yaş minikler, Filistinli vatandaşlara destek olabilmek adına harçlıklarını bağışladılar. Kepsut İlçe Müftüsü Muharrem Dutar’ı makamında ziyaret eden minikler, harçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kepsut Şubesine teslim etti.

İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, öğrencilerin merhamet ve yardımseverlik değerlerine sahip olmalarının önemine dikkat çekerek yardım kampanyalarını takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti. İlçe Müftüsü Dutar ayrıca yardım nedeniyle öğrencileri yetiştiren anne-babalara ve öğretmenlerine teşekkür etti.