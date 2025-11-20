Balıkesirli öğretmen yazar Dilaver Ayyıldız'dan çocuklara şiir kitabı

Balıkesirli öğretmen yazar Dilaver Ayyıldız 4. kitabı ’Çocuk Şiirleri’ yayımlandı.

Eğitim camiasında öğretmenlik ve müdürlük görevlerinde bulunan Emekli Eğitimci ve yazar Dilaver Ayyıldız bugüne kadar şiir kitabı İfadem, Gülsafa, Yaşadıkça dan sonra 4. kitabı ’Çocuk Şiirleri’ şiir kitabını hazırladı.

Balıkesirli kitapseverleri 4 eseri ile buluşturan Ayyıldız, kitap fuarlarına katılıyor, merkez ve ilçelerdeki okullarda söyleyişlere katılarak deneyimlerini çocuklara aktarıyor. Hem merkez ve hem ilçelerde düzenlenen etkinliklerde Dilaver Ayyıldız, 15 yaşındayken bir yazısı ulusal dergide, bir yazı ve şiiri de ulusal gazete köşe yazısında yer almıştı. Öğretmen Yazar ve Şair Ayyıldız, kitap fuarları yanı sıra okullarda öğrencilere okumanın ve anlamanın değerlerini genç öğrencilere anlatıyor.

Lise yıllarından bu yana yazan ve yıllar sonra yazdıklarını kitaba dönüştüren Ayyıldız, yaptığı çalışmalar ile şiir ve çocuk hikâyeleri yazan yazarın dördüncü kitabı ’Çocuk Şiirleri’ raflarda yerini aldı. Kitapları ile kitap fuarları ve okullarda Balıkesirli vatandaşlarla ve öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayyıldız son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında, Bigadiç Belediyesi etkinliğinde ve İvrindi’deki kitap fuarında yer aldı.