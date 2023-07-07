Balıkesirli Romanlar Başkan Vekili Sağay'ın yanında

Balıkesir’deki tüm Roman dernekleri ve çok sayıda Roman vatandaş, Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek, geçtiğimiz günlerde iftiraya uğrayan Başkan Vekili Yasin Sağay’ın yanında olduklarını açıkladı. Ziyaret sırasında Sağay, “Tüm Romanlar benim kardeşimdir, ben böyle bir dil kullanacak insan değilim. Biz Yücel Başkanımızla beraber her zaman Roman kardeşlerimizin yanında ve hizmetindeyiz” dedi.

Türkiye Romanlar Konfederasyon Başkan Vekili Feridun Demirdöğen, As Romanlar Federasyon Başkanı Valilik İl Koordinatörü Sadettin Altın, Edremit Roman Derneği - Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Tufan Zımba, Ayvalık Bir Roman Derneği Başkanı Ömür Yar, Romanlara Yönelik Pozitif Ayrımcılık Derneği Mustafa Çelik, Erdek Romanlar Dernek Başkanı Volkan Akça, Gönen Romanlar Dernek Başkanı Fahrettin Durman ve çok sayıda Roman vatandaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek, geçtiğimiz günlerde iftiraya uğrayan Başkan Vekili Yasin Sağay’ın yanında olduklarını açıkladı.

“Şahsı şiddetle kınıyoruz”

Tüm dernek başkanları adına konuşan Türkiye Romanlar Konfederasyon Başkan Vekili Feridun Demirdöğen, “Yasin Başkanımıza atılan çirkin iftiranın tamamen karalamak amacıyla olduğunu biliyoruz. Yasin Başkanımıza destek olmak için buradayız. Yasin Başkanımızı Karesi Belediyesi Başkan Yardımcılığından bu yana biliyoruz, biz tanıdığımız günden bu yana Yasin Başkanımız her zaman Romanların yanında olmuştur. Biz Romanlar, Yücel Başkanımızdan ve belediyemizden memnunuz. Yasin Başkanımıza iftira atan şahsın, Balıkesir’de AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hiçbir şekilde zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Şiddetle kınıyoruz” dedi.