Balıkesirli sporculardan 2 altın ve 1 gümüş madalya

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları, Balıkesirli milli sporcuların üstün performanslarına sahne oldu.

İslami Dayanışma Oyunları’nda Kadın Flöre branşında mücadele eden milli eskrimci Alara Atmaca, üstün oyun ve azimli çalışmasının karşılığını alarak altın madalyaya uzandı. Eskrimde bir diğer milli sporcu Kıvanç Kırtay’da sergilediği etkileyici performansla altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Duatlon branşında mücadele eden milli sporcular da önemli dereceler elde ederek başarı tablosunda yerlerini aldı. Milli sporcu Enes Kızılcık, erkekler sprint yarışını gümüş madalya ile tamamlayarak Balıkesir’i gururla temsil etti. Milli sporcu Dilara Kara ise kadınlar kategorisinde gösterdiği üstün performansla 4. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.