Balıkesirli tekniker önce öğrendi, şimdide ücretsiz kurs veriyor

Burhaniye ilçesinde, yıllarca resim ve ahşap oyma kurslarına katılan emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, şimdide meraklılara ücretsiz kurs veriyor. Evinin bahçesinde atölye kuran 67 yaşındaki Çavuşoğlu, her yaştan vatandaşa resim, ahşap oyma ve su kabağı işleme kursu veriyor.

Burhaniye’de 24 yıl önce Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden emekli olan ziraat teknikeri 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, yıllarca Halk Eğitim Merkezinin açtığı resim, ahşap oyma ve kabak işleme kurslarına devam etti. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesindeki evinin bahçesinin bir köşesine atölye kuran Çavuşoğlu, 3 yıldan beri öğrencilere ve yetişkinlere ücretsiz kurslar veriyor. Kursa katılan 2 çocuk annesi Neşe Şahin, “Atölyeye geldiğim için memnunum. 1-1,5 ay önce duymuştum. Çocukluğumdan beri, gençliğimden beri kurduğum bir hayaldi. Hiç de dile getirmemiştim. Duyunca gelmeye başladım. Hoşuma gidiyor. Zaten favorim kabaktı. Onlara başladım. Memnunum da. Güzel gidiyor şimdilik. Sergi açmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağım bu konuda” dedi.

Çevre mühendisi Özge Orcan da, “33 yaşında çevre mühendisiyim. Ergenç hocanın yanına resim yapmayı öğrenmek için geldim. Çünkü, çok hevesim vardı. Çöp adam daha çizemiyordum. Hocam çok kısa sürede bana resim yapmayı öğretti. Şu anda da kabakla meşgulüm. Kabak oyma yapıyoruz. Bunu da öğrendikten sonra ahşap oymaya geçmeyi planlıyorum. Hocamın çok fazla sanata ilgisi var. Onun bütün dallarından faydalanmak istiyorum” dedi.

Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ise, “Bu günde su kabağı kursuna 2 arkadaşımız geldi. Yetişkinlere, öğrencilere su kabağı işleme, boyama kurslarını veriyorum. Kurslarımıza her yaştan insan katılıyor. Özellikle de öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Hatta su kabaklarını da kendim yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim kabakları burada kullanıyoruz. Kurslarımız devam edecek” diye konuştu