Balıkesirli yazara büyük ödül

Balıkesirli Yazar Sedef Aslan Şimşek, yılın en iyi kadın yazarı ödülüne layık görüldü.

6 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek olan Altın Melek Ödülleri’nde Yılın En İyi Kadın Yazarı ödülüne layık görülen Yazar Sedef Aslan Şimşek, yazarlık hevesinin ilkokul dönemine yazdığını ifade etti. Yazar Şimşek, “İlkokul zamanlarında küçük küçük hikayeler yazmaya başladım. Lisede ise bunun hobiden çıkararak ilerletmeye karar verdim. Yazarlığı meslek olarak yapmak istediğime karar verdim ve profesyonel anlamda yazmaya başladım” dedi.

“Geleceğe ışık tutmak istiyorum”

Yazarlık hayatı boyunca yeni nesillere ışık tutmak istediğini belirten Yazar Sedef Aslan Şimşek, “Yazılarımda okuyucularıma genellikle savaşçı ve inatçı olmaları gerektiğinin mesajını vermeye çalışıyorum. Okuduğum ve yazdığım her kitabın bir mesaj içerdiğini fark ettim. Bu yüzdende bende geleceğe ışık tutmak istiyorum. Yazdığım kitap serimde, Türkiye’deki gençlere inatçı olmalarını, istediklerinin arkalarından gitmelerini, kendi istedikleri için savaşmaları mesajı vermeye çalıştım. Eskiden yazılmış ve günümüze kadar gelen her kitapta da bir mesaj var. Bir yaşanmışlık ve bir savaş azmi. Bu nedenle bende gelecek nesillerin, başarmak istedikleri için savaşmaları gerektiğini, ilk kitabım olan Ölüm Damgalı Sevda kitabımda vurguladım” şeklinde konuştu.

“Okumaktan vazgeçmemelerini diliyorum”

Gençlere kitap okuma konusunda tavsiyeler veren Yazar Şimşek, “Türkiye’de okuma oranları çok düşük. Bu çok üzücü bir durum. Okumak farklı dünyalara açılmak gibi. Gidip görmeden de okuduğunuz kitaplar ile o zaman evrenine, dünyasına ait oluyorsunuz. Okumak hayatın olumlu tarafını görüp olumsuz tarafı ile savaşmak bana göre. Bu nedenle her zaman okumaktan vazgeçmemelerini diliyorum” dedi.

Yazar Sedef Aslan Şimşek, 3 tane hikaye 1’inciliği, Bir yılın en iyi kadın yazarı ödülü, İstanbul film akademisinde senaryo eğitimi ve İlk kitabı olan Ölüm Damgalı Sevda (klasik fantezi türü) 2012 yılında basıldı. Perilerin fısıltısı ve dört beden seri kitap ilk serisi yayınlandı.