Balıkesirliler yılın son gününe sisle uyandı

Balıkesir sabaha sisle uyandı. İlk olarak yüksek kesimlerde etkili olan sis, ilerleyen saatlerde şehrin genelinde kendini hissettirdi. Araçlar dörtlüleri açık şekilde yolda zorlukla ilerlerken, o anlar kamera görüntülendi.

Sis Balıkesir’in Altıeylül, Karesi ilçeleri ve birçok köyde etkisini sürdürürken, görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaş ise yolun azizliğine uğradı kaygan olan yolda motoru ile dönüş yaparken devrildi, çevredeki vatandaşların müdahalesiye sürücü yerden kaldırıldı.