Balıkesirspor'a Uşak deplasmanında seyirci yasağı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Uşakspor ile karşılaşacak Balıkesirspor’a taraftar yasağı getirildi.

Balıkesirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında 9 Nisan Pazar günü Uşakspor ile deplasmanda iki takımında ligdeki durumunu belirleyecek hayati bir karşılaşmaya çıkacak. Uşak İl Güvenlik Kurulu’nun Uşakspor - Balıkesirspor arasında oynanacak müsabakayı ‘Yüksek Riskli’ kategorisinde değerlendirerek deplasman tribününe taraftar yasağı getirildi.

Balıkesirspor’dan alınan bu karar sonrası yapılan açılamada, "Takımımızın taraftar desteğine en çok ihtiyaç duyduğu bu karşılaşma öncesinde Uşak İl Güvenlik Kurulu’nun Uşakspor - Balıkesirspor’umuz arasında oynanacak müsabakayı ‘Yüksek Riskli’ kategorisinde değerlendirerek deplasman tribününe taraftarlarımızın alınmamasına yönelik verilen kararını manidar buluyor ve Uşakspor lehine saha dışında avantaj sağlama girişimini şiddetle kınıyoruz. Karşılaşmadan çıkacak sonuca gölge düşmemesi adına alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyor ve bekliyoruz. Balıkesirspor olarak hakkımız olan sonucu hiçbir zaman masa başında değil, her zaman sahada mücadelemizle aldığımızı ve almaya da devam edeceğimizi daha güçlü bir şekilde belirtiyoruz" denildi.