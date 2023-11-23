Balıkesirspor, Adana 1954 hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 12. haftasında evinde lider Adana 1954 FK ile karşılaşacak olan Balıkesirspor, çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Sebat Gençlikspor karşısında isteği oyunu sahaya taşıyamayan Balıkesirspor, bu kez ligi lider götüren Adana 1954 FK karşısında ter dökecek. Maç hazırlıklarına şimdiden başlayan Balıkesirspor, bu maçta alacağı galibiyetle büyük bir moral depolamayı hedefliyor.

26 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Batuhan Bayar yönetecek. Bayar’ın yardımcılığını ise Berk Tezcan ile Batuhan Bıyıklı yapacak.