Balıkesirspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Balıkesirspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Ligin ilk yarısını 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle tamamlayan Balıkesirspor, ikinci yarıda bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. İlk yarıda istediği başarıyı yakalayamayan kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ligdeki son 4 maçına Teknik Direktör Cem Cambaz yönetiminde çıkan Balıkesirspor galibiyet alamadı.