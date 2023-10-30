Balıkesirspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Balıkesirspor, 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

Balıkesirspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Balıkesirspor, 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu aldığı karar ile Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman’ı süre belirtilmeksizin kadro dışı kaldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Profesyonel futbolcularımızdan; Volkan Pala, Görkem Kıran, Müslüm Yat ve Abdullah Adıyaman teknik heyetimizin görüşü ve raporu, yönetimin kurulumuzun onayı ile kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”