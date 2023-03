Balıkesirspor'da Can Cangök dönemi

TAKİP ET

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor’da Uğur Balcıoğlu’ndan boşalan Teknik Direktörlük görevine Can Cangök getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor’da Uğur Balcıoğlu sonrası boşalan Teknik Direktörlük görevine Sportif Direktör Can Cangök getirildi. Can Cangök 2016 yılında da Balıkesirspor’da Teknik Direktör olarak görev yaptı. Can Cangök halen Balıkesirspor’da Sportif Direktör görevinde bulunuyordu.

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzde Sportif Direktörlük görevinde bulunan Can Cangök Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir" açıklaması yapıldı.