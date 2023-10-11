Balıkesirspor'da Mehmet Demirtaş dönemi

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Balıkesirspor, Teknik Direktör Mehmet Demirtaş ile anlaştığını duyurdu.

Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0’lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile yollarını ayıran Balıkesirspor’da göreve Mehmet Demirtaş getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesirspor Kulüp Başkanı Nedim Ömer, "Kulübümüz, Yönetim Kurulu kararıyla Teknik Direktör Mehmet Demirtaş ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Mehmet Demirtaş ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.