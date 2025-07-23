Balıkesirspor'da transferler devam ediyor

3. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor dış transferde geçen yıl Nilüferspor’da forma giyen Hasan Gündoğdu, Kırıkkale FK forması giyen Furkan Yardım ve Geçen yıl kadroda bulunan Yasin Yiğit Berber ile de iç transferde sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor Teknik sorumlu Cem Kavçak ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına devam ediyor. Balıkesirspor dış transferde geçen yıl Nilüferspor’da forma giyen Hasan Gündoğdu, Kırıkkale FK forması giyen Furkan Yardım ve Geçen yıl kadroda bulunan Yasin Yiğit Berber ile de iç transferde sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor kulübünden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor’umuz geçtiğimiz sezon Bursa Nilüfer FK formasıyla 6 gol atma başarısı gösteren kanat forvet Hasan Gündoğdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Hasan’a ve kulübümüze hayırlı olsun. Balıkesirspor’umuz geçtiğimiz sezon Kırıkkale FK forması giyen 25 yaşındaki kaleci Furkan Yardım ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Furkan’a ve kulübümüze hayırlı olsun. Balıkesirspor’umuz 23 yaşındaki genç kalecimiz Yasin Yiğit Berber’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yapılan anlaşma Yasin’e ve kulübümüze hayırlı olsun." denildi.

Balıkesirspor yeni sezon için top başı yaptı

Balıkesirspor, 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını Teknik Direktör Cem Kavçak nezaretinde gerçekleştirdi. Yeni sezonu açan Balıkesirspor’u Başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.