Balıkesirspor'da yeni Başkan Volkan Altınöz

Balıkesirspor’da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Divan başkanlığını Selçuk Savaş’ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Seçime tek aday olarak giren Volkan Altınöz, Balıkesirspor’umuzun 34’üncü başkanı oldu.

Başkan Altınöz’ün yönetim Kurulu listesinde; İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Mehmet Akkan, Sercan Adın, Emre Başoğlu, Gürcan Kaplan, Samet Vatansever, Kıvanç İbiş, Mert Alper Acar ve İbrahim Teke yer aldı.

Yönetim Kurulu Yedek Listesi ise Erman Şanlıer, Aytuğ Yarmaz, Bülent Avcuoğlu, Nuri Sargın, Mehmetcan Özer, Kerim Baran Özgülük, İlker Kelemençe, Emre Sandıkçı, Eralp Şayakçı ve Tayfun İkiz’den oluştu.

Kongreye, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, eski başkanlardan, Metin Mengüç, Kemal Büyükakın, İdris Ekilmiş, Rafet Çetinel, Tuna Aktürk, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı ve Özgür Yılmaz ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı.