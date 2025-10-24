Balıkesirspor'da yönetimde görev dağılımı gerçekleşti
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Balıkesirspor'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.
Balıkesirspor’da yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Volkan Altınöz başkanlığındaki yeni yönetim kuruluşu şekilde oluştu:
Asbaşkan: Ferit Gündoğdu ve İsa Tamer Çelik
Mali İşler Sorumlusu: Mehmet Akkan
Futbol Şube Sorumlusu: Sercan Adın
Alt Yapı Sorumluları: Emre Başoğlu ve İbrahim Teke
Tesisler Sorumlusu: Gürcan Kaplan
Taraftar Sorumlusu: Mert Alper Acar