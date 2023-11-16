Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor deplasmanına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 4 Grup 11. haftasında Sebat Gençlikspor'a konuk olacak olan Balıkesirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor deplasmanına hazırlanıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

TFF 3. Lig 4 Grup 11. haftasında Sebat Gençlikspor’a konuk olacak olan Balıkesirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen antrenmanda, hem takımın güncel durumunu hem de futbolcuların fiziksel becerilerini test eden Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz, deplasmanda çıkacaklarını maçtan galibiyet istediklerini belirtti. Karşılaşma 19 Kasım Pazar günü 14.00’te Trabzon’da Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kırmızı-beyazlıların antrenmanını, moral olmak amacıyla Balıkesir Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başkan Hakan Aka, futbolculara baklava ikramında bulundu.