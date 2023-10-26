Balıkesirspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Siirt İl Özel İdaresi Spor'u konuk edecek olan Balıkesirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Siirt İl Özel İdaresi Spor’u konuk edecek olan Balıkesirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda, yeni teknik direktörü Mehmet Demirtaş’ın idaresinde antrenman ve hazırlık maçı yapan Balıkesirspor, evinde Alanya Kestel beraberliği ve Ordu deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyetten sonra galibiyet arayışında.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Balıkesirspor, ligde aldığı 6 puanla yine düşme potasında bulunuyor.

Balıkesirspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.