Balıkesirspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının hazırlıklarına başladı
TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Siirt İl Özel İdaresi Spor'u konuk edecek olan Balıkesirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Siirt İl Özel İdaresi Spor’u konuk edecek olan Balıkesirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda, yeni teknik direktörü Mehmet Demirtaş’ın idaresinde antrenman ve hazırlık maçı yapan Balıkesirspor, evinde Alanya Kestel beraberliği ve Ordu deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyetten sonra galibiyet arayışında.
Balıkesirspor, ligde aldığı 6 puanla yine düşme potasında bulunuyor.
Balıkesirspor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.